Украинские войска выпустили по столице ДНР 20 ракет из «Града»

Prt Scr youtube.com/History in Episodes Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Prt Scr youtube.com/History in Episodes

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ)
выпустили два десятка ракет из БМ-21 «Град» по Донецку. Соответствующие данные
привело представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В Telegram-канале представительства
сообщили, что ракетный обстрел Петровского района произошел в 21:42. Информация
о характере разрушений и пострадавших устанавливается.

Минобороны России ранее не раз
отмечало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным
объектам Украины. Мирным гражданам ничего не угрожает, сообщали в российском
оборонном ведомстве.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »