Украинские войска выпустили по столице ДНР 20 ракет из «Града»

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ)
выпустили два десятка ракет из БМ-21 «Град» по Донецку. Соответствующие данные
привело представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
В Telegram-канале представительства
сообщили, что ракетный обстрел Петровского района произошел в 21:42. Информация
о характере разрушений и пострадавших устанавливается.
Минобороны России ранее не раз
отмечало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным
объектам Украины. Мирным гражданам ничего не угрожает, сообщали в российском
оборонном ведомстве.
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