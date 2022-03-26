Украинские войска третий раз за сутки обстреляли поселок Зайцево в ДНР

riafan.ru Новости
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riafan.ru

Подразделения украинской армии третий раз за сутки
обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий населенный пункт Зайцево в
Донецкой Народной Республике.

В оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинские войска
ударили по поселку в 14:45. По имеющейся информации, подразделения ВСУ вели
огонь из населенного пункта Новолуганское. Они выпустили десять снарядов
калибра 122 миллиметра. Отмечается, что с начала текущих суток Зайцево уже
трижды оказывался под огнем украинской армии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео,
на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались
мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской
драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (в отношении
некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) не выпускали
людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми
пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.

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