Украинские войска третий раз за сутки обстреляли поселок Зайцево в ДНР

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео,

на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались

мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской

драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (в отношении

некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) не выпускали

людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми

пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.