Украинские войска ранили женщину в ходе обстрела Фрунзе в ЛНР

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Украинские боевики открыли огонь по поселку Фрунзе в
Луганской Народной Республике. В ходе обстрела пострадала женщина 1976 года
рождения, сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю
и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ применили реактивные системы залпового огня БМ-21
«Град», отметил он. Фиксируются значительные повреждения построек.
«Представительством ЛНР в СЦКК по информации, поступившей от
МЧС ЛНР, зафиксированы последствия обстрела 21 апреля 2022 года поселка Фрунзе
со стороны вооруженных формирований Украины с применением реактивных систем
залпового огня БМ-21 “Град”», — уточнил офицер.
Всего в ходе обстрела повреждены 13 жилых домов. Кроме того,
украинские войска задели два легковых автомобиля.
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