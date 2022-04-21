Украинские войска ранили женщину в ходе обстрела Фрунзе в ЛНР

Украинские боевики открыли огонь по поселку Фрунзе в

Луганской Народной Республике. В ходе обстрела пострадала женщина 1976 года

рождения, сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю

и координации режима прекращения огня (СЦКК).