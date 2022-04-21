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    Украинские войска ранили женщину в ходе обстрела Фрунзе в ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские войска ранили женщину в ходе обстрела Фрунзе в ЛНР

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Украинские боевики открыли огонь по поселку Фрунзе в
    Луганской Народной Республике. В ходе обстрела пострадала женщина 1976 года
    рождения, сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю
    и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    ВСУ применили реактивные системы залпового огня БМ-21
    «Град», отметил он. Фиксируются значительные повреждения построек.

    «Представительством ЛНР в СЦКК по информации, поступившей от
    МЧС ЛНР, зафиксированы последствия обстрела 21 апреля 2022 года поселка Фрунзе
    со стороны вооруженных формирований Украины с применением реактивных систем
    залпового огня БМ-21 “Град”», — уточнил офицер.

    Всего в ходе обстрела повреждены 13 жилых домов. Кроме того,
    украинские войска задели два легковых автомобиля.

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