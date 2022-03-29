Украинские войска подвергли обстрелу из орудия БМП-1 поселок Гольмовский

CC-BY-2.0 Pavel Zmey Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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CC-BY-2.0 Pavel Zmey

Подразделения ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт
Гольмовский. Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации
режима прекращения огня сообщают о десяти выстрелах из орудия БМП-1.

Украинские войска в 12:40 по московскому времени открыли
огонь по Донецкой Народной Республике, под огнем оказался поселок городского
типа Гольмовский. 

«Произведено 10 выстрелов из БМП-1», —
сообщили представители ДНР в СЦКК.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. 

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