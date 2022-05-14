Украинские войска обстреляли из артиллерийских орудий столицу ДНР

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Подразделения ВСУ дважды за десять минут обстреляли из артиллерии столицу Донецкой Народной Республики.
В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказано, что в 12:10 украинские военные нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра. Отмечается, что уже в 12:20 военнослужащие ВСУ накрыли огнем из артиллерийских орудий Петровской район в столице республики.
По имеющейся информации, 14 мая украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» и 36 снарядов по Петровскому району, а также девять боеприпасов по Куйбышевскому району.
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