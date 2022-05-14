Украинские войска обстреляли из артиллерийских орудий столицу ДНР

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказано, что в 12:10 украинские военные нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра. Отмечается, что уже в 12:20 военнослужащие ВСУ накрыли огнем из артиллерийских орудий Петровской район в столице республики.