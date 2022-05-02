Украинские военные выпустили 30 снарядов из зенитной установки по Горловке в ДНР

Горловка располагается в 50 километрах от столицы ДНР. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР и регулярно попадает под обстрелы со стороны украинских военных.