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    Украинские военные выпустили 30 снарядов из зенитной установки по Горловке в ДНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские военные выпустили 30 снарядов из зенитной установки по Горловке в ДНР

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    Сергей Бобылев/ТАСС

    Вооруженные силы Украины накрыли массированным огнем Горловку в Донецкой Народной Республике, заявили 1 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Украинская армия начала обстрел поселка Комарово в Горловке в 18:00. Силовики выпустили 30 снарядов из зенитной установки, уточнили в СЦКК.

    Горловка располагается в 50 километрах от столицы ДНР. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР и регулярно попадает под обстрелы со стороны украинских военных.

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