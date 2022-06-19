Новости0

Украинские военные ведут массированный обстрел центральных районов Донецка

Украинские военные ведут массированный обстрел центральных районов Донецка
Федеральное агентство новостей

Центральная часть Донецка подвергается массированным хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

На своей странице в социальных сетях он написал, что украинские военные накрыли огнем Ворошиловский район. Сообщается, что среди мирных жителей есть погибшие и постродавшие.

«Снаряды упали по ул. Университетской в районе кинотеатра “Звездочка”, а также возле стадиона “Донбасс Арена” и выставочного комплекса “Эксподонбасс”», — указал Кулемзин.

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики добавили, что обстрелам со стороны ВСУ также подвергся Куйбышевский район Донецка, в результате которого погиб мирный житель.

ВСУ ДНР Донецк обстрелы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.