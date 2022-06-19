Украинские военные ведут массированный обстрел центральных районов Донецка

Центральная часть Донецка подвергается массированным хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
На своей странице в социальных сетях он написал, что украинские военные накрыли огнем Ворошиловский район. Сообщается, что среди мирных жителей есть погибшие и постродавшие.
«Снаряды упали по ул. Университетской в районе кинотеатра “Звездочка”, а также возле стадиона “Донбасс Арена” и выставочного комплекса “Эксподонбасс”», — указал Кулемзин.
В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики добавили, что обстрелам со стороны ВСУ также подвергся Куйбышевский район Донецка, в результате которого погиб мирный житель.