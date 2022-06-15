Украинские военные стали фигурантами двух дел после обстрелов Донбасса 13 и 14 июня

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после обстрелов территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате действий украинских военных 13-14 июня два мирных жителя погибли и 17 получили ранения.
Удары ВСУ по Донецку, Докучаевску и Горловке, а также Еленовке, Любовке и поселку Гагарина в Донецкой Народной Республике (ДНР) повлекли за собой гибель двух человек. Также в результате обстрелов этих населенных пунктов 16 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших оказался малолетний ребенок. В Луганской Народной Республике (ЛНР) был ранен один мирный житель при артобстрелах городов Первомайск, Попасная, Кременная, Стаханов и Красный Луч. В результате атаки украинских военных также были повреждены больницы и школы на территории ЛНР.
Следствие установило, что к противоправным действиям причастны военнослужащие 24-й и 30-й отдельной механизированной бригады, а также 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, уточнили в Telegram-канале СК РФ.