Украинские военные стали фигурантами двух дел после обстрелов Донбасса 13 и 14 июня

Удары ВСУ по Донецку, Докучаевску и Горловке, а также Еленовке, Любовке и поселку Гагарина в Донецкой Народной Республике (ДНР) повлекли за собой гибель двух человек. Также в результате обстрелов этих населенных пунктов 16 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших оказался малолетний ребенок. В Луганской Народной Республике (ЛНР) был ранен один мирный житель при артобстрелах городов Первомайск, Попасная, Кременная, Стаханов и Красный Луч. В результате атаки украинских военных также были повреждены больницы и школы на территории ЛНР.