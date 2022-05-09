Украинские военные совершили обстрел Кировского района Донецка

Сообщается, что украинские боевики атаковали населенный пункт в 01:30 по московскому времени. Всего военнослужащие выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Информация о повреждениях, пострадавших или погибших в результате обстрела не поступала.