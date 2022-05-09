Украинские военные совершили обстрел Кировского района Донецка

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Солдаты Вооруженных сил Украины нанесли удар по населенным пунктам Кировского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что украинские боевики атаковали населенный пункт в 01:30 по московскому времени. Всего военнослужащие выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Информация о повреждениях, пострадавших или погибших в результате обстрела не поступала.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… Пески — Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра», — сообщили в СЦКК.
Помимо этого, украинские националисты организовали склад с вооружением в здании детской больнице в Харькове. Как сообщили в Минобороны, на территории медучреждения были обнаружены артиллерийские установки.