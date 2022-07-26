Украинские военные разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки в ДНР

Ранее Минобороны в очередной раз напомнило, что ВС РФ, а также войска ЛНР и ДНР не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. С соответствующим заявлением выступил Михаил Мизинцев в ходе брифинга, передает телеканал «360».