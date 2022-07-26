Украинские военные разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки в ДНР

Солдаты украинских вооруженных сил оборудовали огневые точки на территории жилых кварталов села Семеновка в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики разместили на указанной территории свою артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Оттуда украинские военные производят огонь по позициям российских войск, а также формирований ДНР.
«В Семеновке боевики украинских вооруженных формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики», — заявил Мизинцев.
При этом украинские боевики намеренно удерживают местное население в своих домах. По словам Мизинцева, военнослужащие фактически прикрываются мирными жителями как живым щитом.
Ранее Минобороны в очередной раз напомнило, что ВС РФ, а также войска ЛНР и ДНР не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. С соответствующим заявлением выступил Михаил Мизинцев в ходе брифинга, передает телеканал «360».