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Украинские военные проходят обучение по применению американских ракет Harpoon

Украинские военные проходят обучение по применению американских ракет Harpoon
US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Около 20 украинских военнослужащих начали обучение по применению американских противокорабельных ракет Harpoon, которые Киеву передала Дания.

Подготовка бойцов ВСУ проходит за пределами Украины, в процессе принимают участие американские специалисты, заявил представитель Пентагона. По его словам, еще 20 украинских военных осваивают эксплуатацию беспилотников Phoenix.

«Мы помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать Harpoon, пусковые установки Harpoon и автомобили. Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас», — уточнил он

Американский чиновник добавил, что 419 бойцов ВСУ уже прошли обучение по применению гаубиц М777. Киев уже получил 85 из 108 выделенных САУ, добавил представитель Пентагона.

harpoon ВСУ США Украина
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