Бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались на низкую эффективность американских гаубиц М777. Об этом говорится в одном из постов военнослужащего ВСУ, который опубликовал российский телеведущий Владимир Соловьев.
По словам украинского бойца, западные гаубицы уступают по характеристикам советским орудиям «Гиацинт». Американское вооружение стало «раком на безрыбье», пишет военный.
Также в посте отмечается, что советские гаубицы могут выпустить сотню снарядов без передышки, в то время, как американскому оружию необходимо время на перезарядку, а затем техническое обслуживание.
Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали несколько 155-миллиметровых гаубиц М777 в районе села Подгорное в Донецкой Народной Республике.