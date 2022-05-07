Украинские военные попытались обвинить российскую армию в обстреле ДНР

Недавно МО РФ раскрыло еще одну провокацию ВСУ. Украинские силовики установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территориях опытного цементного и коксохимического заводов Харькова, передает телеканал «360». На предприятиях находится большое число цистерн с ядовитыми жидкостями, которые способны подвергнуть заражению воздух. Таким образом, украинская сторона провоцирует российских военных на ответный огонь, чтобы потом возложить ответственность за возможные жертвы.