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Участники украинских националистических формирований, переодевшись в форму российских военнослужащих, попытались устроить провокацию против РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Инцидент произошел в населенных пунктах Северск и Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Переодетые в форму ВС России националисты на бронетехнике со знаком Z обстреливали дома местных жителей перед камерами украинских и иностранных журналистов.
«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — заявил генерал-полковник.
Как сообщил Мизинцев, журналисты намерены опубликовать отснятые постановочные «акты мародерства» после того, как российские военнослужащие освободят населенные пункты. По его мнению, это является «изощренной акцией в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью».
Недавно МО РФ раскрыло еще одну провокацию ВСУ. Украинские силовики установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территориях опытного цементного и коксохимического заводов Харькова, передает телеканал «360». На предприятиях находится большое число цистерн с ядовитыми жидкостями, которые способны подвергнуть заражению воздух. Таким образом, украинская сторона провоцирует российских военных на ответный огонь, чтобы потом возложить ответственность за возможные жертвы.