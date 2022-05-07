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    Украинские военные попытались обвинить российскую армию в обстреле ДНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские военные попытались обвинить российскую армию в обстреле ДНР

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    Федеральное агентство новостей

    Участники украинских националистических формирований, переодевшись в форму российских военнослужащих, попытались устроить провокацию против РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Инцидент произошел в населенных пунктах Северск и Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Переодетые в форму ВС России националисты на бронетехнике со знаком Z обстреливали дома местных жителей перед камерами украинских и иностранных журналистов.

    «В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — заявил генерал-полковник.

    Как сообщил Мизинцев, журналисты намерены опубликовать отснятые постановочные «акты мародерства» после того, как российские военнослужащие освободят населенные пункты. По его мнению, это является «изощренной акцией в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью».

    Недавно МО РФ раскрыло еще одну провокацию ВСУ. Украинские силовики установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территориях опытного цементного и коксохимического заводов Харькова, передает телеканал «360». На предприятиях находится большое число цистерн с ядовитыми жидкостями, которые способны подвергнуть заражению воздух. Таким образом, украинская сторона провоцирует российских военных на ответный огонь, чтобы потом возложить ответственность за возможные жертвы. 

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