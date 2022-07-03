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Украинские военные подвергли Донецк очередному артиллерийскому обстрелу

Украинские военные подвергли Донецк очередному артиллерийскому обстрелу
минобороны украины

Подразделения ВСУ вновь обстреляли из крупнокалиберной артиллерии столицу Донецкой Народной Республики.

Украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 122 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 13:00 по местному времени и велся со стороны населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее издание Argumenti.ru рассказало о крахе обороны ВСУ в городе Лисичанск, который полностью окружен подразделениями Народной милиции ЛНР и российской армии.

ВСУ Донецк обстрелы
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