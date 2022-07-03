Подразделения ВСУ вновь обстреляли из крупнокалиберной артиллерии столицу Донецкой Народной Республики.
Украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 122 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 13:00 по местному времени и велся со стороны населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее издание Argumenti.ru рассказало о крахе обороны ВСУ в городе Лисичанск, который полностью окружен подразделениями Народной милиции ЛНР и российской армии.