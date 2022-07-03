Украинские военные подвергли Донецк очередному артиллерийскому обстрелу

Украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 122 миллиметра. Обстрел был зафиксирован в 13:00 по местному времени и велся со стороны населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.