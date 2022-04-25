Украинские военные обстреляли Журавлевку в Белгородской области

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Вооруженные силы Украины нанесли удар по приграничному поселку Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате украинской агрессии ранения получили двое мирных жителей. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Министерство обороны России объявило о прекращении любых боевых действий на территории «Азовстали» в Мариуполе. Режим тишины наступил с понедельника с 14:00 по московскому времени, пишет Argumenti.ru.
загрузка...