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    Украинские военные обстреляли Журавлевку в Белгородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские военные обстреляли Журавлевку в Белгородской области

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по приграничному поселку Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате украинской агрессии ранения получили двое мирных жителей. На месте происшествия работают экстренные службы.

    Ранее Министерство обороны России объявило о прекращении любых боевых действий на территории «Азовстали» в Мариуполе. Режим тишины наступил с понедельника с 14:00 по московскому времени, пишет Argumenti.ru.

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