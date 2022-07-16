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Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные уничтожили при помощи РСЗО HIMARS более 30 жилых домов в городе Стаханов в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

«В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре дома и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено большое количество гражданской инфраструктуры», — уточнил представитель ЛНР в СЦКК.

В ходе обстрела серьезные повреждения получили здания продовольственной и строительной баз. Ранее, 15 июля, украинские националисты уже наносили удар по городу Стаханов, выпустив шесть ракет из HIMARS.

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RusNewsToday24
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