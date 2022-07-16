Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Украинские военные уничтожили при помощи РСЗО HIMARS более 30 жилых домов в городе Стаханов в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.