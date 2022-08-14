Украинские военные обстреляли сдавшихся в плен сослуживцев в Песках

На кадрах можно увидеть, как союзные силы пытаются эвакуировать сдавшихся в плен украинских военных. В этом время раздаются выстрелы и бойцы «Сомали» командуют солдатам ВСУ зайти в лисью нору и укрыться в блиндаже.