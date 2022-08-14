Новости03

Украинские военные обстреляли сдавшихся в плен сослуживцев в Песках

Украинские военные обстреляли сдавшихся в плен сослуживцев в Песках
Федеральное агентство новостей

Подразделения ВСУ открыли огонь по своим же сослуживцам, когда они собирались сдаться в плен российским войскам в поселке Пески.

Солдаты украинской армии открыли огонь, когда бойцы батальона «Сомали» ДНР начали выводить военнопленных из окопа. Соответствующие кадры опубликовали в Сети.

На кадрах можно увидеть, как союзные силы пытаются эвакуировать сдавшихся в плен украинских военных. В этом время раздаются выстрелы и бойцы «Сомали» командуют солдатам ВСУ зайти в лисью нору и укрыться в блиндаже.

Сообщается, что перед этим союзные силы оказали первую помощь украинским военным, обработали раны, промыли глаза от ожогов и помогали эвакуироваться.

вс рф ВСУ Донбасс
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.