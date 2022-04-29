Украинские военные обстреляли крупнокалиберными снарядами город Ясиноватая в ДНР

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР.
Как сообщили в представительстве через Telegram-канал, обстрел велся в 17:24 по московскому времени, украинские военные выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 мм.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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