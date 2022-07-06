Украинские военные не стесняются использовать запрещенные боеприпасы и оружие НАТО при обстреле населенных пунктов и своих сограждан.
Вопреки многочисленным жалобам со стороны властей ДНР и ЛНР на использование ВСУ запрещенного оружия, НАТО продолжает поставлять Киеву летальные вооружения и боеприпасы. Об их активном использовании свидетельствуют показания очевидцев и следы обстрелов в Донбассе.
Обозреватели «Квартала Z» утверждают, что излюбленной миной украинских солдат является противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток». В 1997 году ее запретили Оттавским договором как крайне негуманную, однако ВСУ активно расставляют «Лепестки» на оставленных территориях. Не брезгуют в ВСУ и кассетными боеприпасами, которыми был обстрелян вокзал в Краматорске, где погибли десятки человек, включая детей.
Вместе с тем, националисты испытывают огромное количество образцов западного вооружения на жителях Донбасса. Совсем недавно Франция была уличена в поставках ВСУ запрещенных боеприпасов.