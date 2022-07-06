Украинские военные обстреливают Донбасс запрещенными боеприпасами НАТО

Обозреватели «Квартала Z» утверждают, что излюбленной миной украинских солдат является противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток». В 1997 году ее запретили Оттавским договором как крайне негуманную, однако ВСУ активно расставляют «Лепестки» на оставленных территориях. Не брезгуют в ВСУ и кассетными боеприпасами, которыми был обстрелян вокзал в Краматорске, где погибли десятки человек, включая детей.