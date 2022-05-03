Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк с применением артиллерии. Такие данные сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно заявлению ведомства, в 07:20 по местному (московскому) времени украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по столице республики. Огонь велся с направления населенного пункта Красногоровка.
Ранее Argumenti.ru передавали, что ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка.
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