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    Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецку

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк с применением артиллерии. Такие данные сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Согласно заявлению ведомства, в 07:20 по местному (московскому) времени украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по столице республики. Огонь велся с направления населенного пункта Красногоровка.

    Ранее Argumenti.ru передавали, что ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка.

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