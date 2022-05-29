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Украинские военные накрыли огнем пять населенных пунктов на территории ДНР

Украинские военные накрыли огнем пять населенных пунктов на территории ДНР
globallookpress.com Vincenzo Circosta Keystone Press Agency

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике за полчаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как рассказали в СЦКК, украинские военные открывали огонь с 18:40 по 19:15. Из крупнокалиберных орудий были обстреляны населенные пункты Пантелеймоновка, Широкая Балка, Гольмовский, Озеряновка и Горловка.

Подразделения украинских войск выпустили по населенным пунктам в общей сложности 34 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, а также восемь 120-миллиметровых мин, подчеркнули в ведомстве.

ВСУ ДНР обстрелы Украина
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