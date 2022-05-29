Украинские военные накрыли огнем пять населенных пунктов на территории ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике за полчаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как рассказали в СЦКК, украинские военные открывали огонь с 18:40 по 19:15. Из крупнокалиберных орудий были обстреляны населенные пункты Пантелеймоновка, Широкая Балка, Гольмовский, Озеряновка и Горловка.
Подразделения украинских войск выпустили по населенным пунктам в общей сложности 34 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, а также восемь 120-миллиметровых мин, подчеркнули в ведомстве.