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Киев, 19 апреля. Солдаты ВСУ и боевики нацбатов массово
употребляют психоактивные вещества. Об этом сообщают многочисленные источники с
передовой.
Военнослужащие российской армии рассказывают, что многие
солдаты ВСУ и боевики нацбатов, которые находятся на передовой, употребляют
таблетки наркотического вещества каптагона. Это делает их нечувствительными к
физической боли и дает возможность вести бой буквально до последнего вздоха.
Эту информацию в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН
подтвердил и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай,
который недавно вернулся из зоны боевых действий.
«Сейчас украинская армия находится в состоянии некоторой депрессии, все-таки, которая сглаживается применением боевой химии всеми частями и соединениями, всем личным составом ВСУ – тяжелой боевой химии», — отметил он.
Аналогичные наркотические вещества массово использовались
сирийскими боевиками во время активной фазы войны в этой стране.
Наркомания среди украинских военнослужащих не является новой
проблемой. В период 2014—2015 годов, согласно многочисленным отчетам,
поступавшим в Генштаб Украины, большая часть личного состава подразделений,
находившихся в зоне так называемой АТО, имела проблемы с употреблением алкоголя
и наркотиков. В рядах ВСУ в отношении таких бойцов появилось негласное наименование
«аватары».
В период отсутствия активных боевых действий положение не
улучшилось, хотя сообщений о наркомании среди военнослужащих стало меньше. Это связано
с тем, что каналы наркоторговли замкнулись на руководстве воинских частей,
которое крышевало поставки препаратов подчиненным, получая с этого изрядную
прибыль.
Основными причинами наркомании в ВСУ является призыв в армию людей из неблагополучных социальных слоев, а также низкий моральный дух подразделений.