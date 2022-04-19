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    Украинские военные на передовой поднимают моральный дух наркотиками

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Украинские военные на передовой поднимают моральный дух наркотиками

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    Global Look Press / Napolipress / Keystone Press Agency

    Киев, 19 апреля. Солдаты ВСУ и боевики нацбатов массово
    употребляют психоактивные вещества. Об этом сообщают многочисленные источники с
    передовой.

    Военнослужащие российской армии рассказывают, что многие
    солдаты ВСУ и боевики нацбатов, которые находятся на передовой, употребляют
    таблетки наркотического вещества каптагона. Это делает их нечувствительными к
    физической боли и дает возможность вести бой буквально до последнего вздоха.

    Эту информацию в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН
    подтвердил и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай,
    который недавно вернулся из зоны боевых действий.

    «Сейчас украинская армия находится в состоянии некоторой депрессии, все-таки, которая сглаживается применением боевой химии всеми частями и соединениями, всем личным составом ВСУ – тяжелой боевой химии», — отметил он.

    Аналогичные наркотические вещества массово использовались
    сирийскими боевиками во время активной фазы войны в этой стране.

    Наркомания среди украинских военнослужащих не является новой
    проблемой. В период 2014—2015 годов, согласно многочисленным отчетам,
    поступавшим в Генштаб Украины, большая часть личного состава подразделений,
    находившихся в зоне так называемой АТО, имела проблемы с употреблением алкоголя
    и наркотиков. В рядах ВСУ в отношении таких бойцов появилось негласное наименование
    «аватары».

    В период отсутствия активных боевых действий положение не
    улучшилось, хотя сообщений о наркомании среди военнослужащих стало меньше. Это связано
    с тем, что каналы наркоторговли замкнулись на руководстве воинских частей,
    которое крышевало поставки препаратов подчиненным, получая с этого изрядную
    прибыль.

    Основными причинами наркомании в ВСУ является призыв в армию людей из неблагополучных социальных слоев, а также низкий моральный дух подразделений.

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