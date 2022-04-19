Украинские военные на передовой поднимают моральный дух наркотиками

В период отсутствия активных боевых действий положение не

улучшилось, хотя сообщений о наркомании среди военнослужащих стало меньше. Это связано

с тем, что каналы наркоторговли замкнулись на руководстве воинских частей,

которое крышевало поставки препаратов подчиненным, получая с этого изрядную

прибыль.