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Вооруженные силы Украины расстреляли здание гимназии в городе Рубежном, который недавно заняли российские войска. Огонь по учебному заведению велся из танка, сообщил корреспондент газеты «Известия».
Освобожденный город продолжают обстреливать с украинской стороны, несмотря на то, что бойцов ВСУ удалось серьезно отбросить. В результате последней атаки по гимназии оказались разрушены кабинеты, где еще вчера учились дети.
На опубликованных кадрах видно, как внутри здания валяются выбитые окна и части разрушенных стен. Солдаты предупредили журналистов, что в районе образовательного учреждения рассредоточены снайперы, в связи с чем сотрудникам прессы следует быть крайне осторожными.
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