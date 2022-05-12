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    Украинские военные из танка ударили по гимназии в Рубежном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские военные из танка ударили по гимназии в Рубежном

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    I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress

    Вооруженные силы Украины расстреляли здание гимназии в городе Рубежном, который недавно заняли российские войска. Огонь по учебному заведению велся из танка, сообщил корреспондент газеты «Известия».

    Освобожденный город продолжают обстреливать с украинской стороны, несмотря на то, что бойцов ВСУ удалось серьезно отбросить. В результате последней атаки по гимназии оказались разрушены кабинеты, где еще вчера учились дети. 

    На опубликованных кадрах видно, как внутри здания валяются выбитые окна и части разрушенных стен. Солдаты предупредили журналистов, что в районе образовательного учреждения рассредоточены снайперы, в связи с чем сотрудникам прессы следует быть крайне осторожными.

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