Украинские военные из танка ударили по гимназии в Рубежном

На опубликованных кадрах видно, как внутри здания валяются выбитые окна и части разрушенных стен. Солдаты предупредили журналистов, что в районе образовательного учреждения рассредоточены снайперы, в связи с чем сотрудникам прессы следует быть крайне осторожными.