Украинские военные бросили югославские гранатометы М80 при отступлении в районе Красного Лимана

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оставили после себя большое количество вооружения и военной техники при отступлении с позиций в районе Красного Лимана, рассказали бойцы Народной милиции ЛНР.
По их словам, после освобождения города украинские военные пытались закрепиться в близлежащем лесном массиве, однако благодаря стремительному натиску союзных сил были выбиты и оттуда. В результате скорого бегства они не успели уничтожить оставленное оружие, которое досталось ополченцам, в частности бронетранспортер БТР-80.
«БТР-80 — «подарок» 79-й аэромобильной бригады ВСУ. Подарок от души», — с иронией отметили солдаты НМ ЛНР.
Также украинцы оставили на позициях гранатометы М80 «Золя» югославского производства, и комплект к ним в виде 64-миллиметровых противотанковых ракет, которые могут пробить 300-миллиметровую броню.