Украинские военные бросили югославские гранатометы М80 при отступлении в районе Красного Лимана

По их словам, после освобождения города украинские военные пытались закрепиться в близлежащем лесном массиве, однако благодаря стремительному натиску союзных сил были выбиты и оттуда. В результате скорого бегства они не успели уничтожить оставленное оружие, которое досталось ополченцам, в частности бронетранспортер БТР-80.