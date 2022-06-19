Украинские военные бросили свои позиции и вооружение при отступлении в районе Лисичанска

Как отметили в военном ведомстве, это происходит в виду проблем с боеприпасами и амуницией, а также вследствие низкого боевого духа бойцов на фоне высоких потерь и плохого снабжения. В частности, украинские военные оставили свои позиции и вооружение в районе города Лисичанск Луганской Народной Республики.