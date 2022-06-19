Украинские военные бросили свои позиции и вооружение при отступлении в районе Лисичанска

Ряд подразделений Вооруженных сил Украины оставляет позиции при наступлении Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, это происходит в виду проблем с боеприпасами и амуницией, а также вследствие низкого боевого духа бойцов на фоне высоких потерь и плохого снабжения. В частности, украинские военные оставили свои позиции и вооружение в районе города Лисичанск Луганской Народной Республики.
«Взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», — сказал представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Также отмечается, что ВСУ несут тяжелые потери в людях и вооружении из-за контрбатарейной борьбы.