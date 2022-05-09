Украинские военные бросили арсенал оружия НАТО во время бегства из Рубежного

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Народная милиция ЛНР вышла на квартиру в освобожденном городе Рубежное, которую украинские военные переоборудовали под огневую точку. Бойцы НМ обнаружили внутри жилища целый арсенал вооружения образца НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль Рубежного. После этого Народная милиция ЛНР объявила о зачистке промзоны на окраинах города, которую бойцы ВСУ превратили в укрепрайон.
«Это была огневая точка националистов. Зашли в квартиру чью-то и сделали из нее огневую точку. Вели огонь по направлению улицы, дороги…» — поделился один из бойцов Народной милиции.
По словам военнослужащего, во время отхода украинские солдаты бросили в квартире большое количество натовского оружия. В числе трофеев – польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор» (Израиль), шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72 из США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии.