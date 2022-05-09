Украинские военные бросили арсенал оружия НАТО во время бегства из Рубежного

По словам военнослужащего, во время отхода украинские солдаты бросили в квартире большое количество натовского оружия. В числе трофеев – польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор» (Израиль), шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72 из США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии.