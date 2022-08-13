Украинские военнопленные решили остаться на подконтрольных России территориях

Украинские военнопленные из подразделений морской пехоты, Нацгвардии, десантно-штурмовых и иных родов войск отказываются возвращаться на родину, поскольку больше не хотят воевать, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Минобороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале фрагмент беседы со старшим сержантом ВСУ Владимиром Юванько, который добровольно сложил оружие и сдался в плен. Мужчина признался, что никогда не хотел идти с автоматом против РФ и как только увидел российских военных, тут же решил сдаться.
По словам Юванько, он служил в ВСУ, выполняя свою работу, однако не разделял ценности, которые там пытались прививать.
«Я презираю тех людей, что они сейчас творят. По мирным жителям стреляют, по Донецку», — сказал военнопленный, добавив, что больше не возьмет оружие в руки.
Более того, отмечает Минобороны, ряд украинских военнопленных и вовсе не желает возвращаться на подконтрольные Киеву территории. Военнослужащие опасаются, что их снова отправят на верную смерть.
«Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и погибнуть, выполняя преступные приказы командования по указке уничтожающего свой народ марионеточного руководства страны», — сказано в сообщении Министерства обороны.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.