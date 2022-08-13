Украинские военнопленные решили остаться на подконтрольных России территориях

Российское военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале фрагмент беседы со старшим сержантом ВСУ Владимиром Юванько, который добровольно сложил оружие и сдался в плен. Мужчина признался, что никогда не хотел идти с автоматом против РФ и как только увидел российских военных, тут же решил сдаться.