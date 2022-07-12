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Украинские военкоматы устроили облавы на призывников в игровых клубах

Украинские военкоматы устроили облавы на призывников в игровых клубах
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Сотрудники военной комендатуры проводят в украинских городах самые настоящие облавы на потенциальных призывников. На этот раз в Сеть попало видео, на котором патруль одного из украинских военкоматов наведывается в игровой клуб, видимо, в поисках людей с опытом ведения боевых действий в компьютерных играх.

По информации МВД Украины, более 3 млн украинцев уклоняются от учета в военкоматах по месту жительства. Всех их киевские власти считают потенциальными военнослужащими ВСУ.

Недавно на Украине разгорелся скандал после решения главкома ВСУ Валерия Залужного ввести запрет на перемещение призывников по стране. Впоследствии этот запрет был отменен, но ситуация с облавами на потенциальных призывников на Украине продолжает оставаться напряженной.  

ВСУ призывники Украина
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RusNewsToday24
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