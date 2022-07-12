Украинские военкоматы устроили облавы на призывников в игровых клубах

Сотрудники военной комендатуры проводят в украинских городах самые настоящие облавы на потенциальных призывников. На этот раз в Сеть попало видео, на котором патруль одного из украинских военкоматов наведывается в игровой клуб, видимо, в поисках людей с опытом ведения боевых действий в компьютерных играх.