Поддержка Украины со стороны стран Запада сходит на нет, и такой разворот начали наблюдать и в Киеве. Как рассказали аналитики портала «Политпазл», западные державы начинают уставать от капризов Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из последних видеообращений пожаловался на задержку очередного финансового транша от Евросоюза. Поставки вооружений со стороны Запада тоже сокращаются. Есть все основания полагать, что многие страны начали уставать от необходимости поддерживать Киев.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с журналистами «Взгляд» заявил, что жалобы на западных покровителей со стороны украинской власти показывают, что «Киев потерял ориентиры». На отношениях между Украиной и ЕС сказываются также постоянные новости о продаже Киевом образцов западного вооружения и воровство денежных переводов со стороны Евросоюза.
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что из-за перепродажи оружия Запад стал реалистично смотреть на «сотрудничество» с Киевом. Усталость будет только расти и западным странам придется сделать выбор: дальше оказывать поддержку недобросовестным украинским политикам или помочь собственным гражданам.
Еще один серьезный удар — доклад Amnesty International о военных преступлениях ВСУ и необоснованных рисках для мирного населения Украины. Власти оскорбились, буквально пришли в ярость, ознакомившись содержанием документа, зазвучали новые ультиматумы и требования со стороны Киева.
«Видимо, расчет на то, что отказать Украине никто не посмеет. Отсюда такой резкий тон в общении с лидерами ЕС», — объяснил Кортунов.
Власти в Киеве почувствовали, как меняется настроение на Запада, потому и ужесточили риторику по отношению к иностранным политикам. Раньше такое позволял себе только скандальный экс-посол в Германии Андрей Мельник. Судя по всему, его манеры начали перенимать и другие политические деятели.