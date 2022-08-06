Украинские власти ощущают постепенный разворот Запада от политики поддержки Киева

Власти в Киеве почувствовали, как меняется настроение на Запада, потому и ужесточили риторику по отношению к иностранным политикам. Раньше такое позволял себе только скандальный экс-посол в Германии Андрей Мельник. Судя по всему, его манеры начали перенимать и другие политические деятели.