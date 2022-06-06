Новости01

Украинские телеканалы транслировали интервью с Путиным вместо матча против Уэльса

Украинские телеканалы транслировали интервью с Путиным вместо матча против Уэльса
kremlin.ru / Администрация президента России

Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным транслировалось на нескольких украинских телеканалах вместо футбольного матча против Уэльса. 

Зрители телеканалов «Футбол-1», «Футбол-2» и каналов онлайн-сервиса Oll.tv накануне не смогли посмотреть матч сборной Украины с Уэльсом за выход на чемпионат мира 2022 года. Вместо этого им показали репортаж из ДНР с реальными данными о преступлениях ВСУ, а также интервью президента России Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, а также несколько Telegram-каналов. Позже стало известно, телеканалы подверглись хакерской атаке. 

Матч Уэльс — Украина завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил в свои ворота нападающий гостей Андрей Ярмоленко. Благодаря победе сборная Уэльса впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира по футболу. 

интервью Путин Украина уэльс Футбол
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.