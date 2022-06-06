Украинские телеканалы транслировали интервью с Путиным вместо матча против Уэльса

Зрители телеканалов «Футбол-1», «Футбол-2» и каналов онлайн-сервиса Oll.tv накануне не смогли посмотреть матч сборной Украины с Уэльсом за выход на чемпионат мира 2022 года. Вместо этого им показали репортаж из ДНР с реальными данными о преступлениях ВСУ, а также интервью президента России Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, а также несколько Telegram-каналов. Позже стало известно, телеканалы подверглись хакерской атаке.