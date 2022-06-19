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Украинские спецслужбы снимают сюжеты об «атаках» России по жилым домам в Николаеве

Украинские спецслужбы снимают сюжеты об «атаках» России по жилым домам в Николаеве
globallookpress.com/V Ictor/XinHua

Спецслужбы Украины снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что всего в постановочных видео задействовано более четырех десятков актеров. Участники мероприятия получают за съемки деньги.

«Всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — указал Мизинцев.

Представитель Минобороны РФ в очередной раз предупредил о распространении фейков. ВС России не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным гражданам Украины, добавил российский генерал-полковник.

постановки съемки Украина
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