Украинские спецслужбы снимают сюжеты об «атаках» России по жилым домам в Николаеве

Спецслужбы Украины снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что всего в постановочных видео задействовано более четырех десятков актеров. Участники мероприятия получают за съемки деньги.
«Всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — указал Мизинцев.
Представитель Минобороны РФ в очередной раз предупредил о распространении фейков. ВС России не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным гражданам Украины, добавил российский генерал-полковник.