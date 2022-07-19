Украинские СМИ сообщили о начале охоты на сторонников России в Николаеве

В Николаеве собираются провести рейды на выявление граждан, которые лояльно относятся к России. Об этом сообщили украинские СМИ.
По имеющимся данным, Николаев даже планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ.
Кроме того, в городе местные власти собираются ходить по домам людей, где будут проводить обыски и допросы.
Ранее сообщалось, что на Украине произошли серьезные кадровые перестановки. Депутаты Верховной рады приняли решение по увольнению главы СБУ Ивана Баканова с занимаемого поста.