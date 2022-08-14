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Украинские СМИ рассекретили схему уклонения мужчин от призыва

Украинские СМИ рассекретили схему уклонения мужчин от призыва
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Украинские мужчины активно используют простую, дешевую и эффективную схему уклонения от призыва в армию, сообщили местные СМИ, передает РИА Новости.

Украинцы покидают страну, оформляя студенческую визу в одну из близлежащих стран, например, в Прибалтику или Польшу, отмечают журналисты. Любопытно, что этой «схемой» пользуются как реальные студенты, так и уклонисты.

Пограничники прекрасно знают о хитрости военнообязанных украинцев, поэтому крайне тщательно проверяют документы всех «студентов». Из-за этого нередко страдают те, кто действительно имеет право на выезд для обучения в заграничном вузе.

Желающие «откосить» от армии, как правило, обращаются к специальным посредникам. За сумму в 1500-2500 долларов им обещают «поступление и выезд». В украинском сегменте соцсетей немало подобных объявлений.

Несмотря на мобилизацию, Вооруженные силы Украины остаются крайне недоукомплектованными. Это следует из доклада главкома ВСУ Валерия Залужного, который попал в Сети. По его оценкам, армии не хватает более 50% личного состава.

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