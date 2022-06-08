Украинские СМИ: покинувший страну Порошенко остался в Польше

Украинские издания сообщают, что экс-президент Украины Петр Порошенко, срок заграничной командировки которого истек еще 2 июня, остается в Польше.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой экс-президент, выехавший с Украины для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, гуляет по Лондону.
Напомним, что против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.