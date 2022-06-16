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Украинские СМИ открыто высмеяли Шольца, предложив «подождать до осени» такси в Киеве

Украинские СМИ открыто высмеяли Шольца, предложив «подождать до осени» такси в Киеве
globallookpress/Schacht, Henning

Украинская пресса высмеяла канцлера ФРГ Олафа Шольца, который посетил Киев с официальным визитом. Журналисты открыто шутят над германским политиком, передает Лента.ру.

Авторы издания процитировали украинских коллег, опубликовавших короткую шутку про то, как президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретить Шольца в Киеве. Шутка с намеком на то, что поставки западного вооружения сильно задерживаются.

«Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Владимир Зеленский говорит: “Должно быть в конце месяца. Или осенью”» — шутят в украинской прессе.

Ранее Зеленский раскритиковал Шольца, упрекнув его в желании быть нейтральным и находить точки баланса между Москвой и Киевом. Украинский лидер отметил и то, что поставки вооружения из Германии начались гораздо позже, чем от других стран.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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