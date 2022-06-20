Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за музыки Чайковского

Сборная Украины по синхронному плаванию отказалась от участия в чемпионате мира из-за позиции тренера Светланы Саидовой, которая не захотела, чтобы ее команда выступала под музыку Чайковского.
Саидова сообщила, что у нее была подготовлена техническая программа под отрывок из «Лебединого озера» композитора Петра Чайковского. Но тренер не захотела, чтобы украинки выступали под музыку русского автора, хотя команда за время проведения чемпионата успела завоевать две медали.
Ранее Верховная рада запретила использование русской музыки в общественном пространстве страны, под запрет попали произведения знаменитых композиторов, а также книги, издательская продукция из РФ.