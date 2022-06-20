Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за музыки Чайковского

Саидова сообщила, что у нее была подготовлена техническая программа под отрывок из «Лебединого озера» композитора Петра Чайковского. Но тренер не захотела, чтобы украинки выступали под музыку русского автора, хотя команда за время проведения чемпионата успела завоевать две медали.