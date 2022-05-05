Украинские силовики заминировали пляж под Херсоном перед бегством от ВС России

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Один из самых опасных пляжей находится под Херсоном. Стараниями украинских силовиков он усеян минами, рассказал военнослужащий Росгвардии Илья в интервью РЕН ТВ.
Мины устанавливали при помощи плавательного транспортера ВСУ. Один из таких транспортеров был уничтожен, а второй ВСУ бросили на ходу при виде бойцов Росгвардии.
По словам местных жителей, им страшно подходить к морю. Саперы занимаются разминированием пляжа. На данный момент уничтожено около 70 мин.
«Мины, которые были установлены, имели заряд тротила, были хорошо замаскированы и устанавливались на глубине до семи метров с целью уничтожения лодок и кораблей нашего флота», – отметил военнослужащий.
Недавно украинские силовики произвели обстрел Херсонской области. В результате несколько человек погибли, пишет RT.