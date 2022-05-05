    В тренде

    Украинские силовики заминировали пляж под Херсоном перед бегством от ВС России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские силовики заминировали пляж под Херсоном перед бегством от ВС России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Один из самых опасных пляжей находится под Херсоном. Стараниями украинских силовиков он усеян минами, рассказал военнослужащий Росгвардии Илья в интервью РЕН ТВ. 

    Мины устанавливали при помощи плавательного транспортера ВСУ. Один из таких транспортеров был уничтожен, а второй ВСУ бросили на ходу при виде бойцов Росгвардии.

    По словам местных жителей, им страшно подходить к морю. Саперы занимаются разминированием пляжа. На данный момент уничтожено около 70 мин. 

    «Мины, которые были установлены, имели заряд тротила, были хорошо замаскированы и устанавливались на глубине до  семи метров с целью уничтожения лодок и кораблей нашего флота», – отметил военнослужащий.

    Недавно украинские силовики произвели обстрел Херсонской области. В результате несколько человек погибли, пишет RT.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »