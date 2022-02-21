Украинские силовики продолжают обстреливать жилые кварталы ДНР

Жительница Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадала в результате продолжающихся массированных ударов со стороны Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать жилые кварталы ДНР. Одна из мирных жительниц Донецка получила ранения в результате атаки со стороны 54-й бригады, уточнили в Народной милиции ДНР.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница», — говорится в Telegram-сообщении.

Механические повреждения в результате атаки получил гражданский автомобиль. Пострадали пять жилых домов и трубопровод низкого давления, из-за чего жители 35 жилых домов остались без газа.

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