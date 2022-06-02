Украинские силовики при отступлении подорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

Подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой при отступлении из Северодонецка. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Инцидент произошел на территории предприятия «Азот» около 19:00 по московскому времени. Подразделения ВСУ взорвали цистерну с ядовитым веществом с целью остановить наступление российских военнослужащих и формирований ДНР.
«После подрыва поднялось (на высоту около одного километра) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное», — добавил Мизинцев.
Украинских силовиков не остановил и тот факт, что в результате взрыва цистерны с азотной кислотой пострадали мирные граждане. По словам генерала, киевская власть снова показала свою преступную сущность.