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    Украинские силовики повторно открыли огонь из РСЗО «Град» по Ясиноватой в ДНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские силовики повторно открыли огонь из РСЗО «Град» по Ясиноватой в ДНР

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    Prt Scr youtube.com/History in Episodes

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 

    Согласно информации ведомства, украинские силовики вели огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Авдеевка. Известно, что ВСУ применили в указанном направлении реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив по городу пять ракет. Стоит отметить, что это повторный обстрел Ясиноватой за сутки с использованием «Градов» украинскими силовиками.     

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