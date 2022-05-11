Украинские силовики повторно открыли огонь из РСЗО «Град» по Ясиноватой в ДНР

Согласно информации ведомства, украинские силовики вели огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Авдеевка. Известно, что ВСУ применили в указанном направлении реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив по городу пять ракет. Стоит отметить, что это повторный обстрел Ясиноватой за сутки с использованием «Градов» украинскими силовиками.