Украинские силовики повторно открыли огонь из РСЗО «Град» по Ясиноватой в ДНР

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно информации ведомства, украинские силовики вели огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Авдеевка. Известно, что ВСУ применили в указанном направлении реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив по городу пять ракет. Стоит отметить, что это повторный обстрел Ясиноватой за сутки с использованием «Градов» украинскими силовиками.
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