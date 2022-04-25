Украинские силовики подвергли артобстрелам Первомайск и Золотое-5 в ЛНР

Согласно информации ведомства, сегодня со стороны украинских

вооруженных формирований было зафиксировано два обстрела территории ЛНР.

Сообщается, что подразделения ВСУ в общей сложности выпустили в направлении

населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск 14 крупнокалиберных снарядов и мин.