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    Украинские силовики подвергли артобстрелам Первомайск и Золотое-5 в ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские силовики подвергли артобстрелам Первомайск и Золотое-5 в ЛНР

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    Нацгвардия Украины / CC-BY-SA-2.0

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают
    обстреливать населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщили
    в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима
    прекращения огня (СЦКК). 

    Согласно информации ведомства, сегодня со стороны украинских
    вооруженных формирований было зафиксировано два обстрела территории ЛНР.
    Сообщается, что подразделения ВСУ в общей сложности выпустили в направлении
    населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск 14 крупнокалиберных снарядов и мин.   

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