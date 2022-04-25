Украинские силовики подвергли артобстрелам Первомайск и Золотое-5 в ЛНР

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают
обстреливать населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщили
в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима
прекращения огня (СЦКК).
Согласно информации ведомства, сегодня со стороны украинских
вооруженных формирований было зафиксировано два обстрела территории ЛНР.
Сообщается, что подразделения ВСУ в общей сложности выпустили в направлении
населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск 14 крупнокалиберных снарядов и мин.
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