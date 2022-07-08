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Украинские силовики открыли огонь по Шахтерску в ДНР

Украинские силовики открыли огонь по Шахтерску в ДНР
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шахтерск, что находится в 56,7 км к востоку от Донецка. Информацию об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

В данный момент неизвестно, из каких видов вооружения вели огонь украинские боевики. Информации о пострадавших и возможных жертвах не приводилось.

Между тем вскоре под суд отправятся свыше 500 пленных бойцов нацбата «Азов»* (против членов группировки в России возбуждены уголовные дела) и других вооруженных формирований. Боевикам приписывают многочисленные военные преступления, совершенные в Донецкой Народной Республике.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
ВСУ Донбасс лднр обстрел шахтерск
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