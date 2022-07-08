Украинские силовики открыли огонь по Шахтерску в ДНР

Между тем вскоре под суд отправятся свыше 500 пленных бойцов нацбата «Азов»* (против членов группировки в России возбуждены уголовные дела) и других вооруженных формирований. Боевикам приписывают многочисленные военные преступления, совершенные в Донецкой Народной Республике.