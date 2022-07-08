Украинские силовики открыли огонь по Шахтерску в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шахтерск, что находится в 56,7 км к востоку от Донецка. Информацию об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
В данный момент неизвестно, из каких видов вооружения вели огонь украинские боевики. Информации о пострадавших и возможных жертвах не приводилось.
Между тем вскоре под суд отправятся свыше 500 пленных бойцов нацбата «Азов»* (против членов группировки в России возбуждены уголовные дела) и других вооруженных формирований. Боевикам приписывают многочисленные военные преступления, совершенные в Донецкой Народной Республике.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела