Украинские силовики обстреляли Донецк

Украинские силовики в очередной раз открыли огонь по Донецку. По словам представителя Донецкой Народной Республики в СЦКК, в ходе атаки использовалась артиллерия калибром 152 мм.
Обстрел бы зафиксирован в 21:10 по московскому времени. Военные атаковали Донецк из населенного пункта Красногоровка. Всего было выпущено три снаряда, количество пострадавших и сопутствующие разрушения уточняются.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Недавно бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали около 50 мирных жителей из села Тошковка. Людей спасали из зоны боевых действий, передает телеканал «360».