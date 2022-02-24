Украинские силовики обстреляли Донецк 120-миллиметровыми минами

Украинские силовики обстреляли Донецк 120-миллиметровыми минами Новости
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Украинские силовики обстреляли Донецк запрещенными Минскими соглашениями 120-миллиметровыми минами, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Всего было выпущено 10 мин по направлению поселка шахты «Трудовская», который находится на окраине Донецка, уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел зафиксирован в 02:40.

«Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

В последние недели народные республики Донбасса заявляют о множестве обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В связи с угрозой вторжения руководство ДНР и ЛНР объявило всеобщую мобилизацию и начало эвакуацию граждан в Ростовскую область.

 
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