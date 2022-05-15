Украинские силовики обстреливали жилые дома из гражданского бомбоубежища в Рубежном

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за город Рубежное обустроили штаб в гражданском бомбоубежище. Об этом рассказал очевидец Тарас, которому вместе с дочерью повезло эвакуироваться из зоны боевых действий, информирует Минобороны РФ.
По словам жителя Рубежного, украинские силовики часто совершали вылазки из штаба в бомбоубежище, обстреливали из минометов частные жилые застройки и мирное население.
«Там огромное бомбоубежище, на три тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда», – поделился очевидец Тарас.
Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали химический завод «Заря» при отступлении из города Рубежное.