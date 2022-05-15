Украинские силовики обстреливали жилые дома из гражданского бомбоубежища в Рубежном

«Там огромное бомбоубежище, на три тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда», – поделился очевидец Тарас.