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    Украинские силовики обстреливали жилые дома из гражданского бомбоубежища в Рубежном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские силовики обстреливали жилые дома из гражданского бомбоубежища в Рубежном

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    Федеральное агентство новостей

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за город Рубежное обустроили штаб в гражданском бомбоубежище. Об этом рассказал очевидец Тарас, которому вместе с дочерью повезло эвакуироваться из зоны боевых действий, информирует Минобороны РФ.

    По словам жителя Рубежного, украинские силовики часто совершали вылазки из штаба в бомбоубежище, обстреливали из минометов частные жилые застройки и мирное население.

    «Там огромное бомбоубежище, на три тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда», – поделился очевидец Тарас.

    Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали химический завод «Заря» при отступлении из города Рубежное.

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