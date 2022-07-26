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Украинские силовики оборудовали огневые позиции в здании лицея в Дружковке

Украинские силовики оборудовали огневые позиции в здании лицея в Дружковке
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Боевики теробороны организовали огневые точки в здании профессионального лицея в населенном пункте Дружковка в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские силовики также заминировали подходы к зданию, но не стали уведомлять об этом местных жителей. Данные действия могут привести к смертям со стороны обычных людей Дружковки.

«В Донецкой Народной Республике, в Дружковке на территории профессионального лицея № 36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», — указал Мизинцев.

Кроме того, ВСУ организовали свои позиции в Артемовске. В жилых домах были расположены огневые точки и склады боеприпасов. Мирному населению не дают эвакуироваться.

ДНР огневые позиции тероборона
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