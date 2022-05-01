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    Украинские силовики нанесли удар из «Града» по Стаханову

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские силовики нанесли удар из «Града» по Стаханову

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    Prt Scr youtube.com/History in Episodes

    Силовики ВСУ нанесли очередной удар по Луганской Народной Республике. Они выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21«Град», сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Обстрел по населенному пункту Стаханов был зафиксирован в 21:30 по местному времени. По информации СЦКК, удар наносился со стороны Горского. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — сообщили в СЦКК.

    Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации Украины. Основной целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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