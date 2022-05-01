Украинские силовики нанесли удар из «Града» по Стаханову

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Силовики ВСУ нанесли очередной удар по Луганской Народной Республике. Они выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21«Град», сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел по населенному пункту Стаханов был зафиксирован в 21:30 по местному времени. По информации СЦКК, удар наносился со стороны Горского. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — сообщили в СЦКК.
Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации Украины. Основной целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.