Украинские РСЗО «Град» обстреляли Петровского района Донецка

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли жилые
кварталы Донецка из установок реактивной системы залпового огня «Град»,
сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В ведомстве отметили, что удар был нанесен в 15:45 со
стороны населенного пункта Георгиевка, где расположены позиции украинских
войск. Всего расчеты РСЗО выпустили десять ракет по Петровскому району города.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены батальона «Азов» (в отношении некоторых представителей
формирования в РФ открыто уголовное дело) не выпускали людей и не давали им
воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15
суток в подвале в нечеловеческих условиях.