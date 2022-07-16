Украинские разведчики в ЛНР притворялись местными жителями и корректировали огонь ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР рассказали, что под Соледаром задержали мужчину и женщину, которые под видом местных жителей корректировали огонь украинской артиллерии, сообщает РИА Новости.
По словам военнослужащих, разведчики замаскировались под мирных жителей. На самом деле мужчина и женщина собирали информацию о расположении российских групп, чтобы корректировать огонь артиллерии ВСУ.
«Выяснилось, что они разведчики-корректировщики. Они снимали, где находятся войска. Они говорили, что работают фермерами. Они замаскировались под гражданских, везли вещи», — рассказали военнослужащие НМ ЛНР.
По словам военнослужащего ЛНР, у мужчины были найдены документы, доказывающие его принадлежность к украинской армии.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.