Украинские радикалы удерживают 90 иностранных граждан в заложниках

Минобороны РФ ранее рассказало, что украинские военные подготовили провокацию с гибелью мирного населения. По данным ведомства, ВСУ намеревались привести в действие взрывчатку в многолюдном месте, а потом обвинить в этом Россиию, пишет телеканал «360».