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Вооруженные силы Украины продолжают насильно удерживать 90 иностранцев. Об этом сообщили в Минобороны России.
Граждане других государств используются украинскими военными в качестве «живого щита». Также по вине ВСУ в портах страны остаются 76 иностранных кораблей.
Минобороны РФ ранее рассказало, что украинские военные подготовили провокацию с гибелью мирного населения. По данным ведомства, ВСУ намеревались привести в действие взрывчатку в многолюдном месте, а потом обвинить в этом Россиию, пишет телеканал «360».
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