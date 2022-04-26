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    Украинские радикалы удерживают 90 иностранных граждан в заложниках

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские радикалы удерживают 90 иностранных граждан в заложниках

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы Украины продолжают насильно удерживать 90 иностранцев. Об этом сообщили в Минобороны России.

    Граждане других государств используются украинскими военными в качестве «живого щита». Также по вине ВСУ в портах страны остаются 76 иностранных кораблей.

    Минобороны РФ ранее рассказало, что украинские военные подготовили провокацию с гибелью мирного населения. По данным ведомства, ВСУ намеревались привести в действие взрывчатку в многолюдном месте, а потом обвинить в этом Россиию, пишет телеканал «360».

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